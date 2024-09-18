Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!

Gülben Ergen, önceki gece Kıbrıs'ta Elexus Hotel'de özel bir şirketin çalışanlarına unutulmaz bir konser verdi.



Arka arkaya verdiği konserlerle sahnelerin vazgeçilmez ismi haline gelen Ergen, Neslişah Yılmaz imzalı şık kıyafetiyle dikkat çekti.



Sadece güzelliği ve tarzıyla değil, enerjisiyle de izleyicileri büyüleyen sanatçı, performansıyla beğeni topladı.

Konserde, Ergen’in hem sevilen şarkıları hem de pozitif enerjisi geceye damga vurdu.



Hayranları, konser sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.