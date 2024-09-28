Gülben Ergen'in sahne tarzı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sahne tarzı! İşte detaylar...Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sahne tarzı! İşte detaylar...

Gülben Ergen, Kıbrıs Kaya Artemis'te gerçekleştirdiği muhteşem performansla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 

1200 kişilik kalabalık bir seyirci kitlesi önünde sahne alan Ergen, yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Metin Arolat’ı anarak üzüntüsünü dile getiren Gülben Ergen tüm müzisyen dostlarına sağlık diledi. Bu duygusal anların performansına devam eden Ergen, salonu adeta büyüledi.


Gece boyunca şıklığıyla da dikkat çeken sanatçı, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun özel olarak tasarladığı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi