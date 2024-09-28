Gülben Ergen'in sahne tarzı!

Gülben Ergen, Kıbrıs Kaya Artemis'te gerçekleştirdiği muhteşem performansla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

1200 kişilik kalabalık bir seyirci kitlesi önünde sahne alan Ergen, yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Metin Arolat’ı anarak üzüntüsünü dile getiren Gülben Ergen tüm müzisyen dostlarına sağlık diledi. Bu duygusal anların performansına devam eden Ergen, salonu adeta büyüledi.



Gece boyunca şıklığıyla da dikkat çeken sanatçı, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun özel olarak tasarladığı kıyafetiyle göz kamaştırdı.