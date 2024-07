Grammy ödüllü Black Coffee Türkiye’ye geliyor

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul müzik ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olarak kabul edilen Black Coffee, ikonik mekan Madison Square Garden’da biletleri tükenen bir etkinliğe imza attı ve bu konserle birlikte New York'un dünyaca ünlü sahnesi The Garden'da sahneye çıkan ilk Güney Afrikalı DJ ve prodüktör oldu. Black Coffee'nin Madison Square Garden'daki kapalı gişe performansı, sanatı ve müziği açısından tarihi bir an olarak nitelendirildi.

Sayısız ödüle layık görülen Black Coffee, ayrıca BET Ödülünü ve Grammy ödülünü alan ilk Afrikalı DJ unvanına sahip.

1976 yılında Umlazi KwaZulu-Natal, Durban, Güney Afrika’da doğan Nkosinathi Innocent Maphumulo sahne adıyla –Black Coffee, Güney Afrika’nın özgürlük kahramanı Nelson Mandela'nın memleketi Mthatha'da büyüdü; 1990 yılında Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu sol kolunu kullanamayan sanatçı, o günden bugüne sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor. Black Coffee, Cape Town’daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, “Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti” dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys, Drake gibi dünyaca ünlü isimler ile yaptığı işbirliği ile de adından başarı ile söz ettiren Black Coffee, aralarında Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher, David Guetta gibi isimlerin yer aldığı 6. stüdyo albümü “Subconsciously” ile 64. Grammy Ödüllerinde En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü ile Grammy Ödülü’nün sahibi oldu.

Sayısız performansla adından övgüyle bahsettiren, elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü Black Coffee, 19 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da görsel ve işitsel olarak müzik şöleni yaşatacak.

Küresel arenada etkileyici turne takvimi ile dünya sahnelerini kasıp kavuran Black Coffee’nin Türkiye’de vereceği konseri kaçırmayın…