Gözde Kansu’dan çarpıcı açıklamalar! Hangi rolleri tercih ediyor?

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle beğeni toplayan Gözde Kansu, İspanya’da yayımlanan Semana Revista dergisine verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar İspanya’da yayımlanan dördüncü dizisiyle uluslararası hayran kitlesini genişleten başarılı oyuncu, samimi açıklamalarıyla da gönülleri bir kez daha fethetti.

İspanyol hayranlarından büyük ilgi gören Kansu, karakteriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GÜLGÜN KORKULARLA YAŞIYOR, BEN CESARETİMLE!

Kansu, canlandırdığı karakterle kendisini kıyaslarken şu sözleri kullandı:

“Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım. Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güleryüzümüzü korumaya gayret ediyoruz.



FARKLI ROLLERDE KENDİMİ BULUYORUM

Oyunculuk tercihleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor.”



DİZİLERİMLE İSPANYA’YA DÖRDÜNCÜ KEZ ULAŞTIM

İspanya’da daha önce üç dizisi daha yayınlanan Gözde Kansu, bu ülkedeki ilgiden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Duyguları bizim gibi yaşayan bir izleyiciyle bağ kurmak harika. Akdeniz’in o sıcak kalpli insanlarından gelen mesajlar beni çok mutlu ediyor.”

İSPANYOL MUTFAĞINI SEVİYORUM

İspanya’ya daha önce Madrid ve Barselona’ya gittiğini söyleyen Kansu, özellikle deniz ürünlü paella ve tapaslara bayıldığını dile getiriyor.



MESAJLARIN ÇOĞU İSPANYA’DAN GELİYOR

Kansu, sosyal medyada en çok mesaj aldığı ülkenin İspanya olduğunu belirterek, “İspanyolca bilmiyorum ama birçok kelime Türkçeye benzediği için şanslıyım. Karakterimin güçlenmesini, daha fazla ses çıkarmasını istiyorlar. Bu çok kıymetli,” dedi.