Gözcü filminin Ardahan çekimleri tamamlandı

Mert Demirci, Göksel Kayahan ve Olimpia Ahenk’i bir araya getiren Gözcü filminin Ardahan’daki çekimleri tamamlandı. Yed Yapım Şirketi’nin prodüksiyonunu üstlendiği film, önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda ödüllü isim Yuşa Ebrar Dursunoğlu’nun oturduğu Gözcü, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Türkiye’deki gösteriminden önce yurtdışında çeşitli film festivallerinde sinemaseverlerle buluşacak olan yapım, uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.