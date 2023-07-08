Göksel'in konserinde talihsiz kaza

Snob Magazin'in özel haberine göre; Göksel, aylar öncesinden duyurduğu sezonun ikinci Harbiye konseri için uzun bir hazırlık dönemi geçirdi.



Konser günü Göksel hayranları Harbiye’yi hınca hınç doldurdu ve sevilen sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Farklı dokunuşlara sahip özel sahne tasarımıyla şarkılarını söyleyen Göksel, 3 saate yakın güçlü ve eşsiz performansıyla seyircisini büyüledi.

Mavi pullu, sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle konserine başlayan Göksel, ikinci bölümde kapişonlu gümüş renkli giydiği tulumla, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Bu özel konser için Göksel’in giydiği iki kostümü Özlem Kaya hazırlarken, styling’ini Burak Sanuk yaptı.

Her şarkısında seyirciyle tatlı ve sıcak bir diyalog içinde olan Göksel, Sen Orda Yoksun, Sabır, Acıyor, Yalnız Kuş, Depresyondayım gibi dillere düşen şarkılarının yanı sıra sevilen cover parçalarla süslü geniş repertuvarından örnekler sundu. Kısa bir zaman önce yayımlanan yeni teklisi Burda Kalayım’ı söyleyen Göksel, seyircisinin ilk andan itibaren eşlik etmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Harbiye'yi dolduran binlerce Göksel hayranı her şarkıda dev bir koro halinde eşlik ettiler.

Özellikle konserin sonuna doğru tüm seyircisini ayağa kaldırıp dansa davet eden Göksel, biste herkesi sahne önüne çağırıp, söylediği şarkıyla, geceyi eğlenceli bir şekilde sonlandırdı.

KONSERDE TALİHSİZ KAZA

Şarkıcının konserinde başında ise talihsiz bir kaza meydana geldi. Sahnenin ön tarafından oturan iki kişi, soğuk havai fişek yüzünden yaralandı.

Bir kişinin eline gelirken, diğer kişinin ise kafasına isabet ettiği öğrenildi. İki vatandaş hemen ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.