Gökhan Türkmen şaşırtacak 05.07.2023 23:49 Gökhan Türkmen Kalem isimli enerji yüklü yeni teklisinde dövüş sanatlarındaki marifetlerini sergileyecek. Şarkıcı Gökhan Türkmen Kalem isimli enerji yüklü yeni teklisinde dövüş sanatlarındaki marifetlerini sergileyecek. Türkmen, sevenlerine sürpriz yaparak iki fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Gökhan Türkmen'in Kalem isimli şarkısı 14 Temmuz'da tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşacak. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Gökhan TürkmenKalem