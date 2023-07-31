Gökhan Türkmen ikinci kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

Son dönemin en üretken müzisyenlerinden biri olan Türkmen, bu yaz ikinci defa, Boğaz’ın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde sevenleri ile buluştu.

Gökhan Türkmen, son hit parçası olan ‘Kalem’le, ay ışığı altında serin bir yaz akşamı konserinin açılışını yaptı. Ünlü sanatçı, şarkısını söylerken sahne arkasındaki led ekranda da video klibi gösterildi. Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen, ‘Harika bir kalabalık var. Harika gözüküyorsunuz. İyi eğlenceler. O zaman kocaman bir çığlıkla başlayalım.’ diyerek gecenin startını verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde şarkılarını binlerce seveni ile birlikte söyleyen başarılı sanatçı, evlilik teklifi yapan bir çifte ‘Birbirinize aşık olun, çok sevin mutluluklar diliyorum.’ açıklamasında bulundu.

Jeteveux imzalı özel tasarım iki takım giyerek sahnede şıklığı ile göz kamaştıran Türkmen, ‘Aşk Lazım’, ‘Sen İstanbul’sun, ‘Büyük İnsan’, ‘Çatı Katı’, ‘Taş’, ‘Mahşer’, ‘Deli’ gibi hitlerinin yanı sıra ‘Ah Yandım’, ‘Yanımda Kal’ gibi cover’ları peş peşe seslendirirken, dev seyirci korosu her parçada eşlik etti. İşitsel olduğu kadar görsel açıdan zengin olan konserde, her şarkı için özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi. İkinci bölüme elinde gitarı ile seyircisiyle baş başa şarkılarını seslendiren Türkmen, ekibiyle birlikte sahne üstü eşsiz bir performansa daha imzasını attı.