Gökhan Ateş'ten hayranlarını sevindiren haber

Gökşen Ateş, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde DasDas Tiyatro'da 'Dünya Yerinden Oynar' adlı oyunu için erken saatlerde provaya gelen oyuncu gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Sezonun ilk oyunu olduğunu dile getiren oyuncu, "Bugün yeni sezonun ilk oyununu oynayacağız. Bende erken saatlerde gelip hem hazırlık hemde prova yapacağım." dedi. Onun dışında yeni dizisi için setlerin yoğun geçtiğini belirten Ateş, "Yakında dizinin ilk bölümü başlayacak. Tiyatro ve dizi derken çok yoğun tempoda çalışıyoruz" dedi. Fit vücuduyla da dikkat çeken oyuncu, "Müziğe ağırlık vermek istediğim bir dönem aslında. Her şey düzene oturduğunda müzik yapmak istiyorum.Spor hep hayatımda var bazen zaman bulamadığımda bile koşuya çıkarım." dedi.