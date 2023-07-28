Gökçe'nin yeni teklisi 'Yalan' 28 Temmuz’da çıkıyor

'İnsanların duyguları değişir. Verilen sözler, o aşk dolu duygular zamanla kaybolur. Ortada bir yalan varsa o da insanların duygularının değişmeyeceğidir!' diyen Gökçe Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi Yalan'da bu temaya değiniyor.
Sözü ve müziği Gökçe'ye ait Yalan'ın düzenlemesini Görkem Yenilmez yaptı.
GÖKÇE “YALAN”
Söz - Müzik: Gökçe
Yapım: Pasaj Müzik
Düzenleme : Görkem Yenilmez
Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu
Electro gitar : Ozan Doğan Ariz
Trompet&Trombon : Burak Dursun
Back vokal : Görkem Yenilmez
Mix & Mastering : Arikan Sırakaya
Stüdyo: Stüdyo Arı / BrossOver Records
Beni bırakıp gitmek istemezdin ya
Ömür boyunca
Bana yalan mı söyledin
Bana yalan mı söyledin
Bensiz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdin ya
Bana yalan mı söyledin
Bana yalan mı söyledin
Hiç yorulmadan sabaha kadar
Sesim kısılana kadar bağıracağım
Neden bunu yaptın
Belki biraz anlasam
Canım daha az acırdı biraz anlatsan