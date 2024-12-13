Gökçe Kaan Demirkıran’dan "Erciyes"e saygı duruşu belgesel

13.12.2024 18:58

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Gökçe Kaan Demirkıran’ın üstlendiği, Erciyes Dağı’nın Kayseri ve Anadolu coğrafyası için taşıdığı anlama ve insanın doğayla olan ilişkisine odaklanan Erciyes belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı.