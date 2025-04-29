Gökçe Bahadır yapımcılığı anlattı

Gökçe Bahadır, Zorlu Psm Touche sahnesinde yapımcılığını üstlendiği "Ehlikeyf" isimli okuma tiyatrosu öncesinde oyuncular Mert Aydın, Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve Yazar/Yönetmen Seda Özelsoy ile birlikte soruları yanıtladı.





*Bu işe maddi bir beklentim olmadan girdim. Tek bir duygum vardı; Bu oyun olabildiğince herkese ulaşsın ve bu oyunu herkes izlesin.



*Daha önce tiyatro sahnesinde yer aldım. Tiyatroya bir süre ara vermiştim ama kendi oynadığım bir oyunun da yapımcılığını üstlenmek çok keyifli bir durum olabilir.



*Yapımcılığa adım atmamda en büyük motivasyon, içinde çok değerli oyuncu arkadaşlarımın yer aldığı bu ekip oldu. Oyunu izlediğimde öylesine etkilendim ki, bunun sadece bir kez değil, mutlaka tekrar tekrar sahnelenmesi gerektiğini düşündüm.





*Okuma tiyatroları çok sık karşılaştığımız bir tür değil. Oyuncuların sahnede yerlerinden kıpırdamadan, birbirlerine dokunmadan ve neredeyse hiç hareket etmeden tüm duyguyu seyirciye aktarabilmeleri, izleyicilerin en çok etkilendiği nokta oldu. Anlattıkları olayları bu durumda bile yaşatabilmeleri izleyicilerde derin bir etki bıraktı ve bu geri dönüşler bizi fazlasıyla mutlu etti.



Ehlikeyf 12 Mayıs’ta DasDas sahnesinde, 26 Mayıs’ta Zorlu Psm Touche sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.