Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy depremden etkilenen tüm kadınlar için aynı sahneyi paylaşıyor.

70’lerden günümüze hafızalarda yer etmiş şarkılardan oluşan bir repertuar hazırlayan Bahadır ve Ersoy çifti, piyano-solist performanslarının yanı sıra seyircilere müzikal sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak.

Konserin tüm geliri Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un İhtiyaç Haritası ile birlikte deprem bölgesindeki kadınların istihdamı ve ihtiyaçları ile oluşturdukları projeye bağışlanacaktır. Konserin biletleri passo’da satışta.