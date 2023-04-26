Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzede kadınlar için baş başa şarkılar söyleyecek.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy depremden etkilenen tüm kadınlar için aynı sahneyi paylaşıyor.

70’lerden günümüze hafızalarda yer etmiş şarkılardan oluşan bir repertuar hazırlayan Bahadır ve Ersoy çifti, piyano-solist performanslarının yanı sıra seyircilere müzikal sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak.

 

Konserin tüm geliri Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un İhtiyaç Haritası ile birlikte deprem bölgesindeki kadınların istihdamı ve ihtiyaçları ile oluşturdukları projeye bağışlanacaktır. Konserin biletleri passo’da satışta.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gökçe BahadırEmir Ersoy

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi