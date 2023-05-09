Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy çifti, dün gece Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesindeydi.



Tüm geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde Bahadır ve Ersoy çiftinin

sahnedeki uyumu göz kamaştırdı.

Konser öncesinde buldukları her anı prova ile geçirdiklerini anlatan çift, kadınlar için birlikte şarkılar söyleyecek olmanın anlamının kendileri için de büyük olduğunu dile getirdi.

Geceyi izleyenler arasındaki Selahattin Paşalı, Onur Bilge, İsmail Ege Şaşmaz, Mehmet Yılmaz Ak, Sera Kutlubey, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, İpek Filiz Yazıcı Beydemir gibi bir çok isim çifte destek vererek, bu özel performanslarında yalnız bırakmadı.