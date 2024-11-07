Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."

Başarılı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır 'InStyle' dergisine samimi açıklamalarda bulundu.



"Kötü hissettiğim zamanlarda bile kendimi bırakmıyor, zorluyor ve kendimi motive etme ihtiyacı duyuyorum, en büyük motivasyonlarımdan biri de başkalarını da mutlu etmek."



"İnsanın kendi başına da mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli.

Kendi mutsuz olan birinin başka bir kişiyi mutlu edecebileceğini düşünmüyorum. Önceliğimiz, bu dönemde ne kadar olabiliyorsa, mutlu olmaya ve etmeye çalışmak olmalı."

"Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor. O zaman, aynı şekilde güçlü erkekler de lazım.

Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı. Onların da kendilerini yetiştirmeleri, eğitmeleri lazım."