'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe”nin



salı günü ekrana gelecek sürükleyici bölümü sürprizleriyle izleyiciyle buluşacak.



Yeni bölüme Beşiktaş Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Semih Kılıçsoy konuk olacak.



Farklı bir kimlikle Nazlı ve Memo’nun hayatına giren Demir, Memo’nun en büyük hayalini gerçekleştiriyor.



Koyu bir Beşiktaş hayranı olan Memo’yu stadyuma götüren Demir, onu futbolcu Semih ile tanıştırıyor.



Yeni bölümde, Akçınar ailesinin velayet davasıyla köşeye sıkışacak olan Nazlı, Aziz’in aslında Demir Akçınar olduğunu bilmeden hayatlarına girmesine izin vermesi beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.



İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan “Gizli Bahçe”,



çok konuşulacak yeni bölümüyle 22 Ekim Salı saat 20.00’de NOW’da ekrana gelecek.



“Gizli Bahçe”nin hikayesini Neşe Şen, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice,

yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.