Genç yeteneklere sahne açıyor

Turizm sektöründeki köklü geçmişi ve vizyoner yaklaşımıyla tanınan Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya, Sanata ve sanatçıya verdiği destekle bilinen Bülent Kaya, bu sahnelerin sadece eğlence değil, aynı zamanda genç yeteneklerin profesyonel dünyaya adım attığı önemli bir platform olduğunun altını çiziyor.

(Suzan Temelli)

Azka Otel, haftanın yedi günü kesintisiz müzik ve etkinlik programlarıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

(Aykoç)

Sadece tatil değil; müzik, sanat ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlerin ilk adresi haline gelen otel, aynı zamanda genç müzisyenlere de sahne şansı tanıyor.

(Emre Olgun)

Geçtiğimiz hafta Azka Otel sahnesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç müzisyenlere ev sahipliği yaptı.

(Grup Rapsodi)

Suzan Temelli, Emre Olgun, Grup Rapsodi ve Aykoç gibi isimler, sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.