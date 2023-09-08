Genç oyuncu baba oldu! 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs, 2019 yılında sevgilisi Gamze Ergun ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir hayat süren çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmaya heyecanı yaşayan çift kızları Parla'ya kavuştu.

Genç oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla"