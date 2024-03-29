Gelin dizisinde heyecana devam

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin” dizisi, yeni bölümüyle de soluksuz izlenecek. Gelin’in bu haftaki bölümünün konusu şöyle:

Mukadder’in evden kovduğu Beyza, iyice hırslanmıştır. Nusret ise kızına intikam planı için yol gösterir. Beyza, babasının “Benim kızımı kimse yok sayamaz! Buna izin vermem!” sözüyle derin bir nefes alır. Nikahtan sonraki gece Cihan’ın kendisini eski evde tek başına bırakmasıyla sarsılan Hançer, sabah bu kez Mukadder’in sözleriyle şoke olur. Oğlunun neden eve geri döndüğünün hesabını soran Mukadder, yeni gelinine “Yapacağın tek şey doğurmak... Onu da becerirsin herhalde, değil mi?” diyerek gözdağı verir.

Nusret’in ablasını ikna etmesiyle yeniden eve dönen Beyza, Gülsüm’den Hançer ile Cihan’ın geceyi ayrı geçirdiğini öğrenir. Beyza, bu haberi duyunca Cihan’ın kendisine geri döneceği konusunda yeniden heveslenir. Soluğu gizlice eski konakta Hançer’in yanında alan Beyza, ona Cihan’ın eski eşinden anne Mukadder yüzünden boşandığını ve onu unutamadığını söyler. Hançer, duyduklarına inanamasa da hem Cihan hem kendisi için üzülür.

Cihan ise o sırada tüp bebek merkezine gitmiştir. Hançer’in gelmeyeceğini öğrenen Cihan, öfkeyle eski eve gider. Kapıyı kırarak soluğu Hançer’in yanında alan Cihan, zehir saçan sözleriyle Hançer’i hem üzer hem de öfkelendirir. Kadınlık gururu kırılan Hançer, ağır sözler karşısında kendisini tutamaz ve Cihan’a tokat atar.

Oyuncu kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin 10. bölümü merakla bekleniyor.

Gelin, 10. bölümüyle 30 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal 7’de…