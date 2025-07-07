Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda... İşte detaylar...

Başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer’in yer aldığı komedi türündeki Gelenek Görenek filminin vizyon tarihi belli oldu.

 

Başlık parası yüzünden evlenemeyen bir çiftin kavuşma hikayesini eğlenceli bir dil ile anlatan film,

 

18 Temmuz’da sinemaseverler ile buluşacak.

 

Yapımcılığını Juli Yapım’ın üstlendiği Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da sinemaseverler ile buluşuyor.

 


Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer paylaştığı filmin kadrosunda; Selahattin Taşdöğen, Gürsu Gür, Aslı Samat, Han Ergin, Gizem Aydın, Hande Dilan Yalçın, Nilüfer Kılıçarslan, Berat Hekim ve Birhan Tut yer alıyor.

 

Mardin Midyat’ta çekilen film, birbirini çok seven; ancak gelenek ve görenekler nedeni ile kavuşamayan Zarife (BaharŞahin) ve Metin’in (Mekin Sezer) düzene başkaldırma hikayesini trajikomik ve eğlenceli bir dil ile beyaz perdeye aktarıyor.

 

Senaryosunu Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Doğan oturuyor.

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