Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti! İşte detaylar...

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ve Balina tiyatro oyununda başarılı performansıyla adından söz ettiren Helin Kandemir,

 

 

Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen En Ödüllerin'de "En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

 


Tören sonrası gazetecilerin "Hayatınızın en mutlu dönemini mi yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Kandemir,

 


"Her zaman küçük anlardan huzur bulabilecek yerler yaratmaya çalışıyorum.

 

Beni çok küçük şeyler bile mutlu edebilir.

 

Ruhumu çok mutlu hissediyorum, Çok şükür ki her şey yolunda"

 

Özel hayatıyla ilgili konuları yanıtsız bırakan genç oyuncu, yeni ilişki hakkında konuşmak istemedi.

 


Törende usta oyuncu Hatice Aslan da Helin Kandemir'i başarısından dolayı tebrik etti.

 

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