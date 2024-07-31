'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı. İşte detaylar...

Başrollerini Sarp Bozkurt ve Suyumbige Dadalı’nın paylaştığı, yapımcılığını M. Tayfur Aydın'ın üstlendiği 'Galata' filminin festival yolculuğu başladı.

 

Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman’ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri Mart ayında İstanbul’da tamamlanmıştı.

 

“Galata”nın ilk uzun metraj filmi olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten yönetmen Kenan M. Doğru, “Birçok film festivaliyle iletişim halindeyiz.


Filmimiz uluslararası film festivallerinde yarıştıktan sonra

 

Avrupa ve Türkiye’deki sinemalarda da izleyici ile buluşmayı hedefliyor” dedi.


Romantizm ve duygusal gerilimi ustalıkla harmanlayan bir hikaye sunmayı hedefleyen filmin oyuncu kadrosunda; Kubilay Karslıoğlu, Hande Özen ve Barış Kolik’in yanı sıra menajer Tümay Özokur da bulunuyor.

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