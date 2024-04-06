FYZoo’da çifte bayram var!

FYZoo, Ramazan Bayramı ve yarı yıl tatili heyecanının bir arada yaşandığı 6-14 Nisan tarihleri arasında muhteşem bir doğa macerası ve eğlence dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 160’tan fazla hayvan ve 300’den fazla bitki türüyle, FYZoo, herkesi doğanın kalbine unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Zürafa, keçi ve tavşanları besleme şansı

Bayram boyunca gerçekleştirilecek özel etkinlikler, ziyaretçilere doğayı yakından keşfetme ve eğlenceli anlar yaşama fırsatı sunacak. Ziyaretçiler, beslenme etkinliklerine katılarak dünyanın en uzun kara canlısı olan zürafalar, meraklı keçiler ve sevimli tavşan ailesiyle tanışma ve onları besleme şansı yakalayacak.

Eğitim ekibimiz tarafından düzenlenen “Yakından Tanıyalım” etkinliğine katılanlar da her bir canlının benzersiz hikayesine ve ekosisteme olan katkılarına tanıklık edecek.

Doğal yaşamın korunmasına destek olacaksınız

Minik ziyaretçilerimiz için ise Doğa&Tasarım Atölyesi ile Yüz Boyama etkinliği düzenlenecek. Deneyimli eğitmenler eşliğinde çocuklar, hayal güçlerini kullanarak doğanın güzelliklerini sanatla birleştirecek ve yaban hayatının gizemli dünyasına adım atacaklar.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı ziyaret edenler, sadece eğlenceli bir gün geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda FYZoo’nun doğal yaşamın korunmasına yönelik attığı adımlara da destek olacak.

Haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık olan FYZoo, doğa sevgisi ve bilinciyle hareket eden bir topluluğun bir araya geldiği bir platform olarak, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak için her zaman aktif bir rol üstleniyor.

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.