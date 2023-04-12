Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” Diyor

Sözü ve müziği Funda Bozkurt’a ait olan şarkının düzenleme, mix ve mastering’ini Armin üstlendi. Famu Yapım etiketiyle dijital müzik platformlarında yerini alan “Bir Bilen Varsa”nın video klibi ise, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde izleyenlere pozitif duygular hissettirecek enstantanelerle, Fatih Kurut yönetmenliğinde çekildi. Biten bir ilişkinin ardından hatırlanan güzel anıların ve özlemin tebessümle anlatıldığı klipte, Funda Bozkurt tek başına rol aldı.

Sosyal medyada çektiği müzik videolarıyla da beğeni kazanan aynı zamanda da hemşirelik mesleğine devam eden Funda Bozkurt; “Bir Bilen Varsa”nın yayınlanmasının ardından, kendi şarkıları ve coverların yer alacağı akustik projelerinin çekimlerine ve sahne repertuvarlarının hazırlıklarına başladığını söyledi.