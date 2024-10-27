Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.



Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Arar, "29 Ekim için özel bir kostüm hazırladık, repertuarımıza marşlar ekledik. Bu gece Cumhuriyet Bayramı'nı erken kutlayacağız. Şimdiden hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

"Oyuncular için er meydanının tiyatro sahnesi olduğu söylenir. Şarkıcılar içinde bu canlı performans mıdır?" sorusuna güzel yorumcu, "Tabii ki. Eskiden albümler bile hücum kayıt şeklinde canlı çalınıp söylenerek kaydedilirdi. Bu işler eskiden daha zordu. Bazı kişilerin bestecilik yönü daha baskın oluyor. Mesela Febyo harika şarkılar yapıyor ama çok kötü söylüyor. Benden ona ders vermemi istiyor." dedi.

"Peki bu konularda hep çok açık sözlü müsünüz? Fikirlerinizi hemen söyler misiniz?" sorusuna ise Arar, "Evet, söylerim. Sanatta torpil olmaz. İyiye iyi, kötüye kötü derim." diye yanıt verdi.

HER SAHNE ÖNCESİ KALBİM KÜT KÜT ÇARPAR

Küçükken okul korosunda olduğunu ve bayramlarda şiirler söylediğini belirten, "Hala o günlerde olduğu gibi her sahne öncesinde kalbim küt küt çarpar. Sahneye çıktıktan sonra seyircinin sevgisi ve şarkılara eşlik etmesi ile birlikte o heyecan yavaş yavaş azalıyor.



Bu sefer seyircilerle birlikte eğlenme ve keyiflenme süreci başlıyor." diyerek yanıtladı. Röportajın ardından sahneye çıkan Arar, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.