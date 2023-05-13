Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Güzel oyuncu ve influencer Fulya Zenginer Evren, oğlu Milan’ın ismine karar verişlerini ve anneliğe bakış açısını MAG Mayıs Anneler Günü’ne özel verdiği röportajında anlattı.

Anneliği “Herkesin başka anlatacağı bir tecrübe bu; benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim” kelimeleri ile ifade eden Fulya Zenginer Evren, çocuklarının ismine nasıl karar verdiklerini ise şu sözlerle ifade etti: "Küntay ve benim için özel bir şehir Milano. Oğlumuzun ismi de oradan geliyor. Bizim için ilklerin olduğu bir şehir ve Küntay’da bana orada evlenme teklif etti, artı, anlamı da güzel olan bir isim."

Annesi ile karakter olarak çok farklı olduklarını da ifade eden Zenginer, "Çünkü yaşantımız bambaşka oldu. Bu da hayata bakışımız, onu algılayışımızı farklı kıldı. Annelik konusunda da farklı olduğumuzu düşünüyorum ben, ona göre rahat bir ebeveynim ya da öyle olmaya çalışıyorum. Milan’a daha çok alan tanıyorum ve bireyselliğini savaş vermeden kazansın istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.