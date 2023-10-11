Fransa'da ve Kanada'da ödül aldı oyunculuk için Türkiye'yi seçti

Küçük yaşlarda okul döneminde tiyatro ile tanışan ve bir daha sahneyi bırakmayan Emre Sarıoğlu genç yaşına rağmen oyunculukta oldukça mesafe kat etmiş. Ankara Tevfik Fikret okulunda Fransızca öğrenerek eğitimine başlayan ve okulda tiyatro bölümünde oyunlarda oynayarak oyunculuğu ve tiyatroyu çok seven Emre Sarıoğlu, kısa zamanda oldukça başarılı bir kariyer yaptı. Lise ikinci sınıfı Fransa'da okuyan ve burada “Fransızcayı en iyi kullanan tiyatro oyuncusu ödülü” alan genç oyuncuya Fransızlar ülkede kalmasını ve eğitimini Fransa'da tamamlayarak oyuncu olmasını istemişler.

Lise üçüncü ve dördüncü sınıfları ise Kanada’da da okuyan Emre Sarıoğlu burada da tiyatro hayatını sürdürdü ve en iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünü aldı. Kanada’da daha sonra tiyatro eğitimi alan ve dramaturji, sahne yönetmenliği ve kukla üzerine eğitim alan, Fransızcanın yanı sıra İspanyolca, arapça, ve İngilizce ‘de öğrenen Sarıoğlu, Türkiye’de ODTÜ su topu takımında kalecilik yapmış. Çocuk yaşında dağcılık ve kayak eğitimi de alarak kendisini geliştiren oyuncu “Bütün bunları aslında oyunculuk eğitiminin bir parçası olarak yaptım. Annem boş kalan zamanlarımda beni spora yönlendirdi. Su topu ve kayak dalında da derecelerim var. Sporcu yönüm oyunculuğum ile adeta birleşti” dedi.

İki bin yirmi yılında babasının covit nedeniyle kaybeden ve annesiyle birlikte yaşayan genç oyuncu hedefinin iyi bir oyuncu olarak dikkat çekmek ve Cannes Film Festivali’ne katılmak olduğunu belirtiyor. Türkiye'de Tamer Karadağlı ve Ferhan Şensoy hayranı olan Emre Sarıoğlu dünya sinemasında ise Al Pacino ve Marlon Brando hayranı.