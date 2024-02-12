FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti! 12.02.2024 20:09 FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti! İşte detaylar... 18 yıldır yayın hayatında olan FOX'un ismi değişti. Kanal bugünden itibaren NOW oldu. Bütün ekran yüzleri ve dizi oyuncuları tanıtım filminde yer aldı. Cuma günü NOW'da ekrana gelen 'Gaddar' dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un tanıtımda yer almaması gündem oldu. Tanıtımda dizinin üç oyuncusu Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar yer aldı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN