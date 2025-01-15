Four Seasons Hotels Istanbul’da Sevgililer Gününe özel unutulmaz deneyimler

Four Seasons Hotels Istanbul, Sevgililer Günü’nde aşkı kutlamak isteyen çiftler için özenle hazırlanmış programlarıyla 14 Şubat’ı romantik anılarla dolu eşsiz bir deneyime dönüştürüyor.

Aşk ve Lezzetin Senfonisi: Four Seasons Hotel Sultanahmet’te Romantik Bir Sevgililer Günü

Four Seasons Hotel Sultanahmet, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde "Aşk ve Lezzetin Senfonisi" temasıyla çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü sunuyor. Tarih ve romantizmin zarif bir uyumla buluştuğu bu özel gece, şık bir karşılama kokteyliyle başlayıp, Otelin ikonik restoranı AVLU’da servis edilecek Executive Chef Özgür Üstün ve yetenekli ekibinin hazırladığı beş aşamalı özel bir menüyle devam ediyor.

Menü, baharatlı iç pilav eşliğinde sunulan ılık balkabağı bastı ile başlıyor. Ardından, kurutulmuş dana kontrafile ve pazı, shitake mantarı ile hazırlanan istakoz etli mantı servis ediliyor. Krem peyniri parfe “Fromage Frais”nin ardından, gecenin ana yemeği olarak kerevizli patates “pavé” ve ayvalı pancar püresi eşliğinde tavada mühürlenmiş kemiksiz kuzu pirzola sunuluyor. Beyaz çikolatalı mus, bitter çikolatalı ganaj ve baharatlı çarkıfelek meyveli sos ile servis edilen kırmızı kadife kekli “Tutku” tatlısı, misafirlere lezzet dolu bir final sunuyor. Yemekler, en özel içecekler eşliğinde sunularak çiftlere keyifli bir gastronomik deneyim yaşatıyor.

19:00-23:00 saatleri arasında, romantik atmosferi tamamlayan canlı duo performansı, otelin tarihi dokusu ve zarif dekorasyonuyla birleşerek, eşsiz anılar yaratıyor. Four Seasons Sultanahmet, romantizm ve aşkın en güzel birleşimini yaşamak isteyen çiftlere bu özel gecede eşsiz bir deneyim vadediyor.

İstanbul Boğazı’nda Aşkı Kutlamanın En Zarif Yolu

Four Seasons Hotel Bosphorus, Sevgililer Günü için 14 Şubat tarihinde çiftlere özel tasarlanmış deneyimlerle unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Boğaz’ın etkileyici manzarası ve otelin zarif atmosferi eşliğinde hazırlanan programlar, romantizmi ve şıklığı bir araya getiriyor.

AQUA’da Romantik Bir Akşam Yemeği

14 Şubat’ta AQUA’da düzenlenen özel Sevgililer Günü yemeği, şıklık ve lezzeti bir araya getiriyor. Osetra havyarı ve yuzu kreması ile hazırlanan ton balığı tartar ile başlayan lezzet yolculuğu, tereyağında poşe edilmiş ıstakozun eşlik ettiği gnocchi ile devam ediyor. Baharatlı balkabağı ve siyah trüf aromalarıyla zenginleştirilen dana bonfile ve pöç “Pithivier” ile zirveye ulaşan menü, kırmızı meyveler ve vanilyanın büyüleyici uyumuyla hazırlanan “Kırmızı Lale” tatlısı ve ile son buluyor.

Boğaz’da Eşsiz Bir Deneyim: “Floating Dining”

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen bu benzersiz tekne turu, çiftlere romantik bir akşam yaşatıyor. İki saat süren bu deneyimde, özenle hazırlanmış dört aşamalı yaratıcı bir menü sunuluyor. Çiftler, şehrin büyüleyici gece manzarasında yalnızca kendilerine özel kurulan zarif sofranın keyfini çıkarıyor.

Romantik Bir Akşam

Boğaz’ın hemen yanında, çiftlere özel tasarlanmış iglolar, görsellikleriyle büyülüyor. Her biri özel bir alana sahip iglolar, özel menülerle adeta bir lezzet şöleni sunarken, çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü için romantik bir akşam yemeği fırsatı yaratıyor. İki farklı oturum seçeneğiyle hizmet veren bu eşsiz deneyim, 19:00-21:00 veya 21:30-23:30 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Eğlenceli ve Lezzetli: Çiftler İçin Yemek Kursu

Birlikte eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen çiftler için Four Seasons Hotel Bosphorus, keyifli bir yemek kursu düzenliyor. Otelin yetenekli şeflerinin rehberliğinde gerçekleşen bu etkinlikte, çiftler ilk olarak marine edilmiş levrek hazırlayarak başlangıç yapıyor. Ardından çiftler, mantar duxelle, kestane ve siyah trüf eşliğinde dana bonfile ve pöç “Pithivier” hazırlamayı öğreniyor. Kursun sonunda ise, orman meyvesi kompostosu, meyveli krema, lime keki ve karamelize beze ile hazırlanan Orman Bezesi tatlısını şeflerle birlikte yaparak deneyimi tatlı bir finalle tamamlıyorlar. Bu kurs, çiftlere hem mutfak becerilerini geliştirme hem de unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Çiftlere özel masajlarda sunulan %15 indirim, bugünü daha da anlamlı kılıyor. Spa keyfinin ardından özel bir akşam yemeğiyle romantizmi zirveye taşımak mümkün.

Bu özel günü unutulmaz kılmak için Four Seasons Hotel Sultanahmet için 0212 402 30 00 numaralı telefondan, Four Seasons Hotel Bosphorus için ise 0212 381 40 00 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.