Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu

Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fırat Topkorur, yapımcılığını Ercan Saatçi'nin üstlendiği BBB Production imzalı yeni dizisi “Yeni Hayat” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hira Koyuncuoğlu ile başrolleri paylaşan başarılı oyuncu, dizide cezaevinden çıkan Çilek Kooperatifi Başkanı Haldun karakterine hayat veriyor.

Senaryoyu ilk okuduğunda büyük bir heyecan duyduğunu belirten başarılı oyuncu, “Okuduğum en iyi senaryolardan biri. Hikâye beni hemen içine aldı. Kadro da çok güçlü olunca sete çıkmak için sabırsızlandım, Kendimi hep daha iyisini yapmak için zorluyorum” diye konuştu.



Öte yandan, set aralarında ahşap heykeller yaparak farklı bir tutkusunu da ortaya koyan oyuncu, “Zaten yaptıkça bütün oyuncu arkadaşlarıma hediye ediyorum” diyerek sanatın her alanına duyduğu ilgiyi gözler önüne serdi.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Alphan Dikmen’in üstlendiği dizi, hapishaneden kaçan ve Yeni Hayat Kasabası’na sığınan üç kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor.