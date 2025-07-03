Fırat Tanış oyununun yanında konser ile de turnede

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, Gelin Tanış Olalım turnesinin yanına bir de konser turnesi ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Ercan Saatçi’nin Çok Akustik konserine konuk olan Tanış, çok beğenilen bu performans sonrası Saatçi ile birçok konser verdi.

Dinleyicilerin keyifli dakikalar geçirdiği konserler bu yaz İstanbul dışında Aydın, Antalya, Bursa ve İzmir’de de müzikseverlerle buluşacak.