Film-San Vakfı’na özel tasarlanan ödül heykelciği beğeni topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin  katkılarıyla düzenlenen FİLM-SAN Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni, Harbiye (CRR) Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın İnan Güney’in katkıları ile Film-San Vakfı için genç  tasarım sanatçıları arasından seçilen Berke Uysal’ın özel olarak tasarladığı  Filmsan Ödül Heykelciği, Filmsan Sinema ve Dizi Ödülleri töreninde geceye katılan tüm sanatçılar ve yapımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın İnan Güney, Genç Tasarımcı Sanatçı Berke Uysal  adına Belediye tarafından Tema Vakfı’na fidan bağış belgesini ve Filmsan Vakfı adınada Teşekkür Plaketini sundu. Ayrıca  Filmsan Vefa Ödülleri kapsamında  Ayla Algan adına kızı Sevi Algan’a, Türker İnanoğlu adına Meliha Varol’a ödüllerini takdim etti.

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