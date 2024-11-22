Filiz Çekil, İzmir IF Wedding Fashion’daki açılış defilesiyle büyüledi

Ünlü modacı Filiz Çekil, İzmir İf wedding Fashion’da gerçekleştirdiği açılış defilesiyle moda dünyasına damgasını vurdu. Bursa’daki büyük yankı uyandıran moda gösterisinin hemen ardından İzmir’de de kreasyonlarını sergileyen Filiz Çekil özel olarak hazırladığı 40 parçalık exclusive koleksiyonunu tanıttı.

Defilenin en dikkat çeken isimleri, Türkiye’nin önde gelen top modelleri Şevval Şahin ve Özge Ulusoy oldu.

40 modelin yanı sıra defilenin açılışını Özge Ulusoy, kapanışıysa ise Şevval Şahin yaptı. Bu çarpıcı defile, İzmir moda sahnesine enerjik bir başlangıç yaparken, Filiz Çekil’in tasarımları seyircilerden tam not aldı. Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın koreografisini üstlendiği defilede Şevval Şahin’in giydiği mini etekli cesur gelinlik büyük ilgi gördü.

Filiz Çekil, Dubai’de yapacağı defilenin hazırlıklarına başlarken Türkiye’nin en çok tatil yapan ünlüsü Şevval Şahin, Dubai’deki defilede de yer almaktan mutluluk duyacağını belirtti.