Festivalde ünlüler geçidi!  

5 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok başarılı sanatçıları misafir etmiş festivalin, bu sene açılış gününde (1 Ekim) insan ve müzik ilişkisi tarih ve müzik ilişkisi alt başlıklarıyla, 1.5 saat sürecek olan '6. Uluslararası Halk Müzikleri Paneli' yapılacak.

Moderatörlüğünü Okan Bayülgen’in üstlendiği panelde, yuvarlak masa etrafında oturacak panelistler arasında, festivalin kurucusu ve genel sanat yönetmeni sanatçı Yavuz Bingöl, aynı akşam festivalin açılış konserini verecek olan İran’lı müzisyen Alireza Ghorbani, festivalin ikinci akşamı sahnede olacak olan Kanada’lı koloratur soprano Ekaterina Shelehova, klasik Türk müziği ve halk müziğinden yola çıkarak caz, Brecht Liedler, Yiddish Getto şarkıları, deneysel müzikle kendine özgü yorumunu katan, plak sesli sanatçı Sema Moritz, Türk Halk müziğinin genç ve güçlü seslerinden Elif Buse Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Turan Sağer yer alacak.

Akm Türk Telekom Opera Salonu’nun fuayesinde, Okan Bayülgen’in yuvarlak masasında gerçekleşecek panel,

01 Ekim Salı günü saat 16:00 - 17:30 arasında tüm seyircilere ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.