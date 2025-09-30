Feryal Gülman ile Hande Sezer'in arkadaş buluşması

Cemiyet hayatının tanınmış simlarından Feryal Gülman ile Turizmci iş insanı Hane Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, geçtiğimiz hafta Akasya AVM'deki KidZania İstanbul’da buluştu.

Yakın arkadaşlarının da geldiği mekanda bir arada olmanın mutluluğu yaşayan Feryal Gülman ile Hande Sezer sonrasında öğle yemeği yiyerek KidZania’dan ayrıldılar.