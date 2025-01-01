Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!

Gazeteci Ferit Ömeroğlu, kariyerinde son dört yılda dijitalde 250'i aşkın programda sanatçılar ve fenomenleri izleyici ile buluşturdu.



Bu içerikler sosyal medyada 100 milyon üzeri görüntülenme alırken aynı zamanda bazı haberlerle gündem ve trendlerde yer aldı.



Sorduğu zor sorular ve ünlü isimleri köşeye sıkıştırmakla bilinen Ömeroğlu dijitalde doğup büyüdüğü kariyer hayatında televizyona geçerek ünlülerin en doğal halleriyle Haber Global ekranlarında olacak.

Filtresiz ve makyajsız sorular ve cevaplarla yepyeni bir soluk için Her Cumartesi 23:00'de Haber Global ekranlarında "Olduğu Gibi" programını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.