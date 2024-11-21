Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!

Frame Yapım imzasıyla TRT'nin Tabii platformunda yayınlanacak 'Antrenör' dizi setinde Ferit Aktuğ’a doğum günü sürprizi yapıldı.



Projede başrolünü Güven Murat Akpınar ve Öznur Serçeler ile paylaşan Aktuğ, mumları üfledikten sonra, "Herkes dilek tutsun" dedi.

Voleybol temalı 'Antrenör' dizisinin çekimleri Beykoz'da devam ederken, oyuncu doğum gününü kutlayan arkadaşlarına ve ekibe teşekkür etti.

Doğum günü karşısında mutlu olan Aktuğ, "Set ortamımız aile gibi... Sürpriz doğum günü karşısında mutlu oldum. Ekip ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.