Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

2017-2022 yılları arasında Galatasaray Teknik Direktörlüğü yapan Fatih Terim ile 2012-2019 yılları arasında 33. Beşiktaş Başkanlıgı yapan Fikret Orman Bodrum da sırt sırta verdi.

Bir dönemin iki ezeli rakibi 888 Private Bodrum da Ercan Saatçi’nin şarkılarıyla eğlendi.

Ercan Saatçi sahnesinde, sırt sırta veren Fatih Terim ve Fikret Orman birbirine görür görmez sarılıp hasret giderdi. Ercan Saatçi şarkılarında,

Fatih Terim eşi Fulya Terim, kızları ve damadı ile eğlenirken Fikret Orman sevgilisi Tuğba Çoşkun yakın arkadaşlarıyla eğlendi.

Ercan Saatçi, “Can dostum” dediği Fikret Orman için “Kendisi çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim’in bestenin sahibi olduğunu iddaa ediyor” derken Fatih Terim için, “Pes etmeyen adam” diyerek övgü dolu sözler sarf etti.

İzleyenler arasında bulunan Behzat Uygur, Fatih Terim için “Fatih hoca ile aynı dönem futbol oynadım. Ben bıraktım o ilerledi” diyerek bilinmeyeb bir detayı sa anlatmış oldu