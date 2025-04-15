Faruk Pakiş'ten yeni proje

Faruk Pakiş’in başrolünde olduğu Aile Terbiyesi filminin çekimleri tamamlandı.

Doğulu, Mahrem, Canım Annem gibi projelerde rol alan oyuncu Faruk Pakiş, başrolünde olduğu “Aile Terbiyesi” isimli TV filminin çekimlerini tamamladı.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Hasan Doğan’ın üstlendiği aile komedisi türündeki filmde, komik ve vicdanlı olmanın yanı sıra kurnazlığıyla da bilinen Çınar karakterini canlandıran Pakiş; “Çınar, herkesin hayatında sebepsizce çok sevdiği şeytan tüyü olan insanlardan. Ufuk Özkan, Burcu Kara, Orçun Kaptan gibi kıymetli oyuncularla aynı sette çalışmak benim için çok keyifliydi. İlk kez komedi türünde bir işte oynadım, benim için bu projenin yeri her zaman ayrı olacak.” dedi.