Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten yeni proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve çocukları Kerem ile Karan, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

Şık tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, mağazaları gezip alışveriş yaptı.Çocuklarıyla birlikte Magic World Eğlence Merkezi’nde keyifli anlar yaşayan Özçivit ailesi, neşeli halleriyle ilgi odağı oldu. Gazetecilerin “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna yanıt veren Burak Özçivit, “Yeni bir projemiz yok, sadece devam eden projemiz var.” dedi. Fahriye Evcen ise “Şu an yeni bir projem yok.” diyerek net bir açıklamada bulundu.