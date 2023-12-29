Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı 29.12.2023 10:59 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı... İşte detaylar... TV8'de yer alan '2. Sayfa' programından Umut Ünver'in haberine göre; 2017 yılında evlenen ve Karan ve Kerem adında iki çocuğu olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir servete imza attı. Çift, bir mobilya markasından toplam 80 milyon TL aldı. Birçok reklamda boy gösteren ikilinin alacağı fiyat dudak uçuklattı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN