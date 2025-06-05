Eylül dijital platformlarda!

Eylül dijital platformlarda! İşte detaylar...

Trap- Pop’un sınırlarını zorlayan, duygusal ve yenilikçi bir parça...


22 Temmuz 2022’den bu yana üretkenliği ve kendine has tarzıyla dikkat çeken Papa Benj, Eylül ile güçlü müzikal vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.


Modern alternatif Amerikan Trap’ini; geleneksel Türk ezgileri ile birleştirerek dinleyiciyi benzersiz bir ses yolculuğuna çıkarıyor.

 

Tüm şarkılarının söz, beste, altyapı ve mix süreçlerini kendi üstlenen sanatçı, mastering sürecinde yine Umut Atakan Özşenol ile çalıştı. Minimalist bir hüzün, sıcak bir sonbahar ve melodik derinlik: Eylül şimdi yayında.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi