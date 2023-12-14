Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı

İstanbul’da çağdaş sanat rotasının yeni adresi olan Piyalepaşa İstanbul, Eylül Deniz Artist Studio’ya da ev sahipliği yapıyor. 

Polat güvencesiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, sanat mekanlarına bir yenisini ekliyor. Şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak’ın özgün çalışmalarına ev sahipliği yapacak Eylül Deniz Artist Studio, 12 Aralık’ta Piyalepaşa İstanbul’da açılıyor. 

 Çıkardığı şiir kitaplarıyla dilin sınırlarını zorlayan sanatçı Eylül Deniz Çolak, tuvali aşan resim ve heykel işleriyle Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşuyor. Üst katındaki ofis ile üretim ve yaşam alanı sağlayan atölye, galeri alanında ziyaretçileri karşılıyor. Sanatseverlerin tamamlanmış eserlerin yanı sıra eserlerin üretim aşamalarını takip edebilecekleri gibi atölye, bir alışveriş merkezinde yer alan ilk sanat atölyesi olma özelliği taşıyor.

EYLÜL DENİZ ÇOLAK HAKKINDA 

Antalya doğumlu, şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak, tuval üzerine karışık teknikle ürettiği eserlerinde söz ile anlam arasındaki ahengi resimlerine aktararak dokunuş, renkler, duyarlılık ve duygular arasında gidip gelerek görsel bir şölen sunuyor. Şiiri resmin içine yerleştiren sanatçı, imgeyi bir nevi iç görü ve mest oluşla tuvale dönüştürüyor. 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi