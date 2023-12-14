Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı

Polat güvencesiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, sanat mekanlarına bir yenisini ekliyor. Şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak’ın özgün çalışmalarına ev sahipliği yapacak Eylül Deniz Artist Studio, 12 Aralık’ta Piyalepaşa İstanbul’da açılıyor.

Çıkardığı şiir kitaplarıyla dilin sınırlarını zorlayan sanatçı Eylül Deniz Çolak, tuvali aşan resim ve heykel işleriyle Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşuyor. Üst katındaki ofis ile üretim ve yaşam alanı sağlayan atölye, galeri alanında ziyaretçileri karşılıyor. Sanatseverlerin tamamlanmış eserlerin yanı sıra eserlerin üretim aşamalarını takip edebilecekleri gibi atölye, bir alışveriş merkezinde yer alan ilk sanat atölyesi olma özelliği taşıyor.

EYLÜL DENİZ ÇOLAK HAKKINDA

Antalya doğumlu, şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak, tuval üzerine karışık teknikle ürettiği eserlerinde söz ile anlam arasındaki ahengi resimlerine aktararak dokunuş, renkler, duyarlılık ve duygular arasında gidip gelerek görsel bir şölen sunuyor. Şiiri resmin içine yerleştiren sanatçı, imgeyi bir nevi iç görü ve mest oluşla tuvale dönüştürüyor.