Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eylem Öner, beş yıldır birlikte olduğu Alparslan Ekşioğlu'yla sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Kıbrıs tatilinde evlilik teklifi alan Öner, Ekşioğlu'na 'Evet' dedi.

Çift, geçen hafta ise Dubai'de yapılan sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan tören sonrası ikili bir hafta Dubai'de balayı yaptı.

İstanbula'a dönen ve çok mutlu olduklarını söyleyen Öner, "Ailelerimiz bizi yalnız bırakmadı. Buradaki dostlarımız için önümüzdeki günlerde bir yemek ve parti vermeyi düşünüyoruz" dedi.