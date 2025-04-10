Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi. İşte detaylar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eylem Öner, beş yıldır birlikte olduğu Alparslan Ekşioğlu'yla sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

 

Kıbrıs tatilinde evlilik teklifi alan Öner, Ekşioğlu'na 'Evet' dedi.

 

Çift, geçen hafta ise Dubai'de yapılan sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan tören sonrası ikili bir hafta Dubai'de balayı yaptı.

 

İstanbula'a dönen ve çok mutlu olduklarını söyleyen Öner, "Ailelerimiz bizi yalnız bırakmadı. Buradaki dostlarımız için önümüzdeki günlerde bir yemek ve parti vermeyi düşünüyoruz" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi