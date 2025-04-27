'Eternal Tribe' sergisiyle ruhlara dokunan bir açılış gerçekleşti

Çizge Mimarlık’ın yaratıcı kardeşleri Tuğba ve Elif Konur, bireysel sanatsal üretimlerini bağımsız bir sergide bir araya getirdi. Tuğba Konur’un resimleri ve Elif Konur’un heykel çalışmaları, “Eternal Tribe” sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Tarihi bir çatı kilisesinde gerçekleşen sergi açılışı, mistik atmosferiyle büyülerken; gecenin zarif ev sahipliğini Gülşah Çınar üstlendi.

Tuğba Konur, yıllardır iç mimariyle şekillendirdiği estetik dilini bu kez tuvallerine taşıdı. Her fırça darbesinde soyut bir hikâye anlatan Tuğba Konur, sergideki eserleriyle izleyicileri içsel bir yolculuğa çıkardı. Elif Konur ise form ve dokunun ötesine geçerek, çamurla olan meditatif ilişkisini güçlü heykel kompozisyonlarıyla yansıttı. Her bir heykel; zaman, kökler ve kadim ruha dair derin birer sembol gibiydi.

“Eternal Tribe”, yalnızca iki sanatçının üretimini değil; bir bütünün iki ayrı ifadesini sunan, sezgisel ve zamansız bir anlatıydı. 10 gün boyunca tarihi Çatı kilisesinde devam edecek olan sergi, açılış gecesinde mimarlık, sanat, moda ve gastronomi çevrelerinden birçok seçkin ismin katılımıyla sosyal ve kültürel bir buluşmaya dönüştü. Davetliler hem eserleri yakından inceleme fırsatı buldu hem de Konur kardeşlerin yaratıcı dünyasına tanıklık etti.