Esteworld İngiltere'deki ilk temsilcilik ofisini Londra’da açtı

Türk estetik cerrahi markası Esteworld, Londra’nın önde gelen bölgelerinden Covent Garden’da 1648 yılında inşa edilmiş tarihi bir binada yeni temsilcilik ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Esteworld CEO’su ve Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer ev sahipliği yaptı. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen’in yanı sıra, çok sayıda tanınmış influencer, sanatçı, mimar ve sağlık profesyoneli de katıldı.

(Yeşim Aytanır Demir, Songül Başar- Dr. Burak Tuncer, Feyza Tuncer , Aygül Sevinç Peker)

Dr. Tuncer, İngiltere pazarının Esteworld için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Yıllardır İngiltere’den gelen hastalarımıza İstanbul’daki merkezlerimizde hizmet veriyoruz. Bu süreçte karşılıklı bir güven ve memnuniyet ilişkisi oluştu. Şimdi ise, bu bağı yerinde güçlendirme zamanı,” dedi.

(Dr. Burak Tuncer)

Yeni ofis, 1648 yılında inşa edilmiş tarihi bir binada, Covent Garden’ın en canlı noktalarından biri olan West Street’te yer alıyor. St. Martin’s Theatre’a komşu olan dört katlı bina, mimarisi ve konumuyla dikkat çekiyor. Açılışta mimar Başak Kaval, Dr. Sevda Kara, Songül Başar, Suzan Mokree, Özgen Özgenc, Feyza Tuncer ve Esteworld’ün Londra Direktörü Aygül Peker de yer aldı.