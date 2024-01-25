Estee Lauder'dan Yeni Futurist Soft Touch Brightening Skincealer

Bu kapatıcı, alışılmışın dışında birçok özelliğe sahip. Çok işlevli, cilt dostu formülü anında göz altını aydınlatır ve pürüzsüzleştirir. Makyaj çıkarıldıktan sonra bile bakım yapmaya devam eder. Anında orta seviye örtücülük sağlayan Futurist Soft Touch Brightening Skincealer, 24 saat nemlendirme sağlarken 12 saat kalıcı parlaklık sunar.

ÜRÜN TEKNOLOJİSİ:

Vitamin C Brightening Complex mevcut göz altı halkalarının görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve renk eşitsizliğini azaltır.

HydraLast Complex çift molekül ağırlıklı hyalüronik asit içerir. Bu özel formül, cildin yüzeyindeki nemin korumasına yardımcı olur ve cildi derinlemesine nemlendirir. Ayrıca yosun özü, cildi anında nemlendirir ve düzenli kullanımda kalıcı nem etkisi sağlar.

Tri-Firming Complex cildin doğal kolajen seviyesini desteyerek cildin daha sıkı, daha dirençli olmasını sağlar ve çizgiler ile kırışıklık görünümünü azalır.

YÜKSEK PERFORMANSLI MAKYAJ

Orta tam kapatıcılık sağlar. Yumuşak parlak bitişe sahiptir. 12 saat ışıltılı görünüm sunar. 12 saat kalıcıdır. Gözenek tıkamayan formüle sahiptir. Kırışıklık karşıtıdır. Suya dayanıklıdır.

CİLT DOSTU FAYDALAR

Anında nem desteği sağlar ve 24 saat boyunca nemlendirmeye devam eder. 1 hafta içerisinde: Daha neme doymuş ve parlak bir cilt sunar. 4 hafta sonra: Daha sıkı göz altı bölgesi; ince çizgilerin ve koyu halkaların görünümünde azalma sağlar. 8 hafta sonra: Daha aydınlık görünüme sahip bir göz altı sunar ve göz bölgesindeki kırışıklıklarda azalma sağlar. 12 hafta sonra: Daha pürüzsüz bir göz altı bölgesi sunar.

DUYUSAL VE ERGONOMİK APLİKATÖR

Futurist Soft Touch Brightening Skincealer, düzgün ve kusursuz bir uygulama için çok yönlü, yumuşak dokulu aplikatöre sahiptir.

, göz altı ve yüzün küçük bölgelerine nazikçe uygulama sağlar., formülü yüzün tüm hatlarına eşit şekilde karıştırmak ve yaymak için kolaylık sağlar.

YENİ Futurist Soft Touch Brightening Skincealer’I www.esteelauder.com.tr’de keşfedebilirsiniz.

Fiyat: 1.210 TL