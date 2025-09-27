Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş ile Her Şey Ortada  

Uzman Psikolog Esra Ezmeci ile Prof. Dr. Oytun Erbaş, Her Şey Ortada adlı yeni bir şov programına başlıyor.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programının yanı sıra yine aynı kanalda yepyeni bir programa başlıyor. Ezmeci, tıp dünyasının aykırı ismi Prof. Dr. Oytun Erbaş ile Her Şey Ortada adlı şov programı ile her cuma akşamı izleyicisi ile buluşacak. İkili, yeni programlarında alanında uzman isimleri ve ünlü sanatçıları konuk edecek. TV dünyasının yeni ikilisi Uzman Psikolog Esra Ezmeci ve Prof. Dr. Oytun Erbaş, şov programlarının seyrini değiştirecek.