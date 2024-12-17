Esra Erol'dan 2025 mesajı!

Ünlü sunucu Esra Erol'dan 2025 mesajı! İşte detaylar...

Esra Erol, önceki gün İstinyePark AVM’de objektiflere takıldı. Alışveriş tarzıyla şıklığını konuşturan sunucu, hızlı bir alışveriş turuna geldiğini söyledi.

 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde, yıllardır sunuculuğunu yaptığı programla “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol, yaptığı kadın dayanışması konuşmasıyla gündem olmuştu. Konuyla ilgili soruları, “O an içimden ne geliyorsa onu söyledim. Kadınların birbirini desteklemesi zaten hep savunduğum bir konudur” dedi. Yeni yıl dileklerinden de bahseden Erol, “Sevginin daim olduğu, savaşların son bulduğu yıllarımız olsun” dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi