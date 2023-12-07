Esra Dermancıoğlu'ndan yeni yaş mesajı: Tutulması zor...

Esra Dermancıoğlu'ndan yeni yaş mesajı verdi. İşte detaylar...

Esra Dermancıoğlu, 55'inci yaşını kutladı.

 

Oyuncu, duygularını dile getirdi.


Dermancıoğlu, "Bugün yaşım 55. Hep güzel yaş almak istedim ve güzel yaş alıyorum. Konu rakamdan öte hayatı geldiği gibi kabul etmekte sanki... Kızım Refiam, az ama öz hakikatli dostlarım, minik ellerimle gerçekleştirdiğim kariyerim, yaşadığım uzun aşklarım, anlık ilişkilerim, tesadüflerim, tutulması zor özgürlüğüm, sevemediklerim ve sevdiklerimle ama en önemlisi yalnız kalıp gökyüzüne baktığımda hayata ve içindekilere ihanet etmemiş biri olarak yeni yaşıma giriyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi