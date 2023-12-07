Esra Dermancıoğlu'ndan yeni yaş mesajı: Tutulması zor...

Esra Dermancıoğlu, 55'inci yaşını kutladı.

Oyuncu, duygularını dile getirdi.



Dermancıoğlu, "Bugün yaşım 55. Hep güzel yaş almak istedim ve güzel yaş alıyorum. Konu rakamdan öte hayatı geldiği gibi kabul etmekte sanki... Kızım Refiam, az ama öz hakikatli dostlarım, minik ellerimle gerçekleştirdiğim kariyerim, yaşadığım uzun aşklarım, anlık ilişkilerim, tesadüflerim, tutulması zor özgürlüğüm, sevemediklerim ve sevdiklerimle ama en önemlisi yalnız kalıp gökyüzüne baktığımda hayata ve içindekilere ihanet etmemiş biri olarak yeni yaşıma giriyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.